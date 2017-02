Erfolgsfrei: Ein Tag in vollendeter Zerstreuung

Unsere Redaktionspraktikantin weiß sich abzulenken. Hut ab!

06:00 Der Wecker klingelt. Schnell auf Snooze gedrückt und nochmals umgedreht.

06:10 Wieder auf Snooze gedrückt und in die Decke gekuschelt.

06:20 Okay okay, ich stehe auf. Und starre ausgiebig ins Nichts, während ich auf der Bettkante sitze.

Zurechtzupfen der Frisur hat so lange gedauert, dass ich mich langsam beeilen sollte, wenn ich noch Stille Zeit machen … Erst mal Handy checken: Mist, 06:50! Und ein paar neue Nachrichten …

06:59 Immer noch keine Stille Zeit, dafür eine Verabredung zum Kaffee heute Abend. Losungen müssen reichen. Wo ist das Buch?!

07:10 Zwar bin ich wieder im Besitz zweier Haarnadeln und eines verloren geglaubten Ohrrings, aber kein Losungsbuch in Sicht. Dafür ist es jetzt eh zu spät, wenn ich frühstücken will. Oder doch lieber die Fingernägel in der Farbe der wiedergefundenen Ohrringe lackieren?

07:20 Vier Mal zwischen Küche und Wohnzimmer hin und her gelaufen, bis ich Frühstück UND Geschirr aufm Tisch hatte. Optimierungsbedürftig. Mitbewohnerin setzt sich. Wir reden über dies und das und …

07:45 WIE KANN DAS SEIN? Zu Fuß oder mit dem Rad ins Büro? Gibt es heute viel zu tun? Allzu lange bleiben mag ich nicht… Und Gemüse wollte ich auch mal mitnehmen – anstatt immer nur dieses ungesunde Zeug zu knabbern. Stelle fest, dass ich gar keins mehr habe…

08:10 Ich erreiche das Büro nur zehn Minuten über der gewollten Ankunftszeit, trotz Laufens. Tschakka! Beim PC hochfahren lege ich schnell noch mal den Kopf ab, nur für 5 Minuten … Dann E-Mails checken …

08:40 Und glatt verdaddelt. Zwei E-Mails beantwortet und ein Video gesehen, obwohl das keinerlei Priorität hat. Jetzt aber dalli!

09:15 Checkliste geschrieben, was heute getan werden muss und nach Prioritäten sortiert. Lohnt es sich noch, was vor der Frühstückspause zu beginnen? Ach nee…

09:55 Frühstückspause natürlich überzogen. Mal ehrlich: So wird das nichts heute. Vielleicht sollte ich ein Buch über Effizienz lesen. Grad mal googeln.

10:30 Mir fällt auf, dass ich bis heute erst wenig Sinnvolles und Produktives geleistet habe. Aber bei Gott sind wir ja unabhängig von unserer Leistung angenommen. Trotzdem wird der Stapel an Aufgaben nicht kleiner. Also los…

11:02 Post ist da. Päckchen, ein Päckchen! Das kann man einfach nicht ungeöffnet lassen.

11:32 HUNGER!!! Und Durst. 58 Minuten bis zur Mittagspause. Also kurz aufstehen, Fenster aufmachen, Wasserflasche auffüllen und was Essbares suchen. Nur bitte keine Äpfel. Um diese Uhrzeit hasse ich Äpfel! Ich könnte mich beliebt machen und für die Kollegen zum Kiosk laufen, Eis holen …

11:37 Blick auf die Uhr. War dann doch zu faul zum Eis holen. Vielleicht später.

11:39 Mann, geht die Zeit eigentlich nie vorwärts? Diese Stunde ist so grausam. Trotzdem jetzt schon den Schokoriegel essen… Ich weiß nicht.

11:42 Ach egal. Das überlebt ja kein Mensch. Schokoriegel ist weg, die Konzentration auch. Kann ich nicht was anderes tun?

12:20 Heute Morgen alle Dinge erledigt, die auch nächste Woche hätten getan werden können. Jetzt endlich mit dem großen Brocken beginnen? Lohnt sich das noch? Ach nee…

14:00 45 Minuten nach dem Mittagessen: Das Nachmittagstief schleicht um die Ecke. Konzentrier dich, sonst verlierst du beim Quizduell gegen „qwrrtz“, die Lusche.

14:17 Okay, einmal kurz Handy checken. Muss doch schließlich wissen, ob heute Abend alles klappt.

14:43 Das Tief wird immer lauter und bemerkbarer. Die Zeilen am PC verschwimmen vor meinen Augen. Wie soll ich da vernünftig arbeiten? Drehe mich im Bürostuhl im Kreis, verschwinde auf die Toilette, verkritzle die Agenda. Sieht gar nicht so schlecht aus. Könnte ich meinem Chef als Thementeilgestaltung für die nächste Ausgabe vorschlagen …

15:30 VOLLANGRIFF. Hänge wie ein geklopftes Schnitzel im Stuhl und bin vollkommen denkunfähig. Ich erinnere mich an die Geschichte mit dem Eis. Ey Kollegen – wollt ihr ein Eis?

15:58 Eis geht echt immer, schon wegen des intensiven Sozialkontakts. Findet mein Arbeitgeber auch. Bestimmt. Noch etwas über eine Stunde bis Feierabend. Wie halte ich das durch?

16:15 Das Tief entspannt sich. Ich beginne mit leichten Aufgaben. Stifte spitzen. Und Handy checken.

16:22 Hörbares Vibrieren meines Handys. Jetzt, wo ich gerade beginnen wollte!

16:34 Voll in Fahrt, zum ersten Mal. Logisch, dass da eine E-Mail kommt, deren Inhalt ich mir nicht entgehen lassen will. Youtube…

16:45 Mit der inneren Sammlung ist es jetzt natürlich vorbei. Mal überlegen, was ich heute getan habe.

16:55 Damit das morgen was wird, habe ich mir eine To-Do-Liste erstellt. Nach Eisenhower-Prinzip. Dringliches vor Wichtiges. Macht sogar keinen Spaß.

17:02 Jetzt noch was Neues anfangen? Ach nee… Beschließe, mir die acht Minuten zu schenken, die ich noch bleiben wollte. Überstunden sei Dank.

17:30 Wieder Zuhause, wollte ich eigentlich aufräumen. Erst mal Handy checken. Ein Anruf!

17:58 Kein Kaffee heute. Ich liege auf der Couch und starre ins Nichts. HERRLICH!

18:27 Vielleicht sollte ich mal kochen. Gemüse ist immer noch keins da. Aber jetzt noch einkaufen. Kein Bock.

18:32 Die Lösung heißt Nudeln mit Pesto. Während des Kochens schnell in einer Zeitschrift geblättert.

18:50 Nudeln komplett verkocht. AAAARGH.

18:56 Der neue Versuch scheitert an den Nudeln. Die sind auch alle. Vielleicht ein Zeichen? Also doch einkaufen.

19:10 Wenn man sich doch nur zwischen den Freiland und den Bio-Eiern entscheiden könnte …

20:05 Warum verbrät man so viel Zeit in Supermärkten? Die machen das mit Absicht. Was tun mit dem angebrochenen Abend? Mal sehen, was in den Nachrichten kommt …

22:12 Da war diese eine Doku – und dann natürlich etwas „New Girl“… Ohh Mann. Komplett vertüddelt. Zeit fürs Bett. Wollte ich eh mal rechtzeitig hinkommen.

22:45 Das Buch aufm Nachttisch war zu spannend. Licht aus. Morgen ist ein neuer Tag!

06:0 …

Fabienne Iff